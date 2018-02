Rührende Liebeserklärung an seinen Papa! Gil Ofarim (35) wird bereits als Teenager berühmt, schlägt den gleichen Weg wie sein Papa Abi (80) ein und wird Musiker. Im Promiflash-Interview spricht Gil total emotional über seinen geliebten Vater: "Ich bin sehr stolz auf meinen Papa, ich bin sprachlos, was für ein Kämpfer dieser Mann doch ist, was der alles erreicht in seinem Leben."