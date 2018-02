Jennifer Frankhauser (25) lässt ihre Fans ganz dicht ran! Nach zwei Wochen Dschungelcamp-Schmutz und australischer Hitze sagte die diesjährige Busch-Siegerin auch dem letzten Dreck den Kampf an. In Ihrer Instagram-Story nahm die YouTuberin ihre Fans nun mit zu einem ganz besonderen Beauty-Treatment: "Jetzt gehen wir den Pickeln an den Kragen – saug sie raus! Also, wir saugen hier quasi den ganzen Schmutz raus", trällerte das Social-Media-Sternchen während der Behandlung in die Kamera.