Neuer Style für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Maja Manczak! Für ihren Job als Mannequin musste sich die Blondine kürzlich von einem Teil ihrer Haare trennen! Die Typveränderung fällt ihr allerdings spätestens seit der Teilnahme an der Castingshow um Model-Mentorin Heidi Klum (44) nicht mehr allzu schwer: “Die Länge kenne ich ja schon von damals von dem Umstyling von ‘Germany’s next Topmodel’, also ich kann damit leben!” Im vergangenen Jahr wird die Langenerin im TV Fünfte, gab ihren Traumberuf allerdings nie auf. Im Promiflash-Interview verrät die 20-Jährige weiter, dass sie sich ihre neue Frisur für einen Werbekunden schneiden lassen hat – und wie sie den neuen Look findet!