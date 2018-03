Was kam in der Modelvilla eigentlich auf den Essenstisch? Auch wenn in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel kurvigere Girls zur Auswahl stehen, kannte man Heidis Mädchen in der Vergangenheit vor allem superschlank! Immer wieder wurde darüber spekuliert, was bei den Kandidatinnen während der Dreharbeiten nun wirklich auf die Teller durfte. Die GNTM-Viertplatzierte aus dem letzten Jahr, Maja Manczak, packte jetzt gegenüber Promiflash aus: "Süßigkeiten werden uns nicht gestellt, wenn wir welche haben wollen, müssen wir uns die selber kaufen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de