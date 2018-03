Maja Manczak belegte 2017 den fünften Platz bei Germany's next Topmodel – und weiß genau, wie es am Set des Casting-Wahnsinns zugeht. Promiflash traf das Model im Amano Hotel in Berlin und fragte genau nach: Welche Regeln herrschen bei GNTM? "Man darf keine elektronischen Geräte nutzen, außer jetzt Musik hören auf so nem alten MP3 Player, das würde noch gehen. Aber nichts, was Internetzugang hat. Auch Handys werden uns ja abgenommen", erklärte Maja. Außerdem müsse man als Kandidatin immer am Set bleiben und sogar Bescheid geben, wenn man nur kurz auf die Toilette verschwinden wolle. Auch Ausflüge seien nicht gestattet.



