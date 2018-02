Tim Mälzer (47) kocht vor Wut auf den Bachelor! Auch dieses Jahr kämpfen wieder 22 Kandidatinnen um das Herz des RTL-Rosenkavaliers – aktuell Daniel Völz! Etliche Fans lieben das wöchentliche Spektakel – doch nicht so der Fernsehkoch Tim. Der erprobte Show-Inhaber kann das Konzept so gar nicht ab, wie er Promiflash verriet: "Also ich finde, das ist das schlimmste, frauenverachtendste Format. Das ist ein Aufmarsch von Trash-Schlampen aller erster Güte!"