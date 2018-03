Momentan läuft die 68. Berlinale in der deutschen Hauptstadt. Bei dem Kino-Festival finden aber nicht nur Filmpremieren statt, sondern auch Charity-Events wie die Ustinov Green Carpet Lounge Berlinale 2018. Dieses Jahr liegt der Fokus auf den Wassernotstand in Südafrika. Solche Wohltätigkeitsveranstaltungen findet Hollywood-Schauspielerin Anne Heche wichtig: "Ich habe mich immer verpflichtet gefühlt. Ich habe die Möglichkeit, weil ich ein Star bin. Und unsere Möglichkeit ist ein Geschenk dessen, was wir in unserem Leben erreicht haben", erzählt sie gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de