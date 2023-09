Oktoberfest geht los: So viel Tracht besitzen die Promis!

O'zapft is! Heute startet das 188. Oktoberfest – ein Event, das auch immer wieder zahlreiche Promis besuchen. In diesem Jahr machen sich zum Beispiel Julian Claßen (30) und seine Freundin Tanja Makarić (26) auf den Weg zum größten Volksfest der Welt. Anna Maria Damm (27), ihre Schwester Katharina sowie die Influencerin Patrizia Palme haben sich bereits ebenfalls in Tracht geworfen. Doch wie viel Dirndl und Lederhosen besitzen die deutschen Promis eigentlich?

Promiflash hat bei der Angemaier Trachtennacht nachgehakt. Spitzenreiterin ist eindeutig Giulia Siegel (48). Die DJane hat stolze 40 Dirndl im Kleiderschrank! Deswegen versorgt sie auch andere mit ihren Kleidungsstücken: "Ich bin ein Münchner Mädel und ich leihe dann auch aus. Wenn Wiesn ist, ist es wie eine große Stange, wo alle meine Freundinnen kommen dürfen und sich dann auch etwas ausleihen dürfen." Die Influencerin Denise Merten (33) bringt es hingegen auf sieben bis acht Dirndl: "Ich hab ja auch mal kurzzeitig in München gewohnt, da waren die Wiesn natürlich Pflicht und da musste man sich natürlich eindecken." Reality-Sternchen Carina Spack (27) hat drei Exemplare der bayrischen Kultkleidung zu Hause. Die Männer haben jedoch nicht so viel Auswahl. Zu TikToker Matthias Höhns (27) Garderobe gehören zwei Paar Lederhosen und zu Moderator Mola Adebisis (50) lediglich eins.

Für Nathalie Gaus ist Tracht komplettes Neuland. "Tatsächlich habe ich kein einziges [Dirndl]", verriet die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin. Auch die Schauspielerin Maren Gilzer (63) besitzt keine derartigen Kleider: "Hatte ich mal, aber dann habe ich ein paar Kilo zugenommen und die haben mir nicht mehr gepasst und dann habe ich sie alle entsorgt." Barbara Meiers (37) Leidenschaft für Dirndl hat sich wiederum erst spät entwickelt. "Ich habe als Kind nie Dirndl getragen. Erst, als ich zum Oktoberfest gegangen bin, mit 20 ungefähr und seitdem liebe ich das einfach, weil ich finde, das schafft so ein Gemeinschaftsgefühl", schwärmte das Model. Der YouTuber Udo Bönstrup (28) steht hingegen überhaupt nicht auf Tracht – deswegen besitzt er auch keine Lederhose: "Ich würde es eher im Winter bevorzugen oder im Herbst. Jetzt gerade ist es sehr unangenehm."

ActionPress Mola Adebisi, Moderator

AEDT Barbara Meier, Model

ActionPress Maren Gilzer, Schauspielerin

