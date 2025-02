Ex-Dschungelkönigin Maren Gilzer feiert ihren 65. Geburtstag

Maren Gilzer (65) feiert am 4. Februar ihren 65. Geburtstag. Die ehemalige "Glücksrad"-Moderatorin und Dschungelkönigin von 2015 blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die sie vom Model über die Fernsehmoderation bis hin zur Schauspielerei führte. Mit ihrem Ehemann Harry Kuhlmann, den sie 2019 heiratete, genießt sie heute ein erfülltes Privatleben. Ihren Geburtstag feiert die Berlinerin im Kreise ihrer Liebsten, während sie sich weiterhin vor der Kamera und auch abseits davon aktiv zeigt – zuletzt in der Show "Über Geld spricht man doch", wie Bild berichtete.

Ihre Lebensgeschichte liest sich wie ein wahr gewordenes Märchen: Kurz nach ihrer Flucht aus Ost-Berlin mit ihrer Mutter begann Maren eine vielversprechende Laufbahn als Model. Schon früh präsentierte sie sich als starke Persönlichkeit und machte in der Modebranche keinen Halt vor kleinen Schummeleien, um ihre Chancen zu verbessern – so machte sie sich zum Beispiel vier Jahre jünger. Der große Durchbruch gelang ihr als "Buchstabenfee" im Sat.1-"Glücksrad", bevor sie ab der Jahrtausendwende mit ihrer Rolle der Yvonne Fabermann in der Serie In aller Freundschaft als Schauspielerin brillierte. Für ihre Fans bleibt ihr Triumph im Dschungelcamp 2015 als persönlicher Höhepunkt unvergessen.

Abseits der Scheinwerfer ist die charismatische Künstlerin vor allem durch ihre Leidenschaft fürs Reisen und ihr bodenständiges Privatleben bekannt. Ihren unerfüllten Kinderwunsch hat sie in der Vergangenheit offen thematisiert und akzeptiert, dass es so bleiben wird. Marens heutiges Glück findet sie in der Liebe und in ihrem abwechslungsreichen Alltag. In Interviews teilt die 65-Jährige gern nostalgische Rückblicke auf ihre bewegte Karriere, bleibt dabei aber immer gelassen: "Das Leben hat mich immer wieder überrascht" – ein Motto, das sie auch nach 65 Jahren weiterhin begleitet.

Getty Images Maren Gilzer, Moderatorin

Getty Images Harry Kuhlmann und Maren Gilzer 2022

