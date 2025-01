Neue Serie: "Glücksfee" Maren Gilzer kehrt zurück ins TV

Maren Gilzer (64) kehrt nach einer längeren Schauspielpause wieder ins Fernsehen zurück. Die ehemalige "Glücksrad"-Fee ist in der neuen Sat.1-Serie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" zu sehen, die im Frühjahr starten soll. Darin übernimmt sie die Rolle der Schwester Erna Boyer – eine ursprünglich kleine Nebenrolle, die nach dem Casting für sie weiter ausgebaut wurde. "Es fühlt sich toll an, wieder am Set zu stehen, alte Kollegen zu treffen und in die Welt der Serien einzutauchen", schwärmte Maren im Gespräch mit der Bild.

Besonders bemerkenswert ist für Maren das Wiedersehen mit einem alten Kollegen aus der Arztserie In aller Freundschaft, für die sie bis 2014 als Krankenschwester Yvonne Habermann vor der Kamera stand. In der neuen Serie spielt sie nun zusammen mit ihrem ehemaligen TV-Lebensgefährten Moritz Lindbergh, der diesmal ihren Bruder verkörpert. "Das ist schon witzig", sagte Maren dazu lachend der Bild. Trotz der langen Pause verstehen sich die beiden Schauspieler offenbar noch prächtig. "Es ist eine schöne Erfahrung, mit ihm und den anderen Kollegen wieder gemeinsam zu drehen", erzählte sie über die Dreharbeiten.

Privat hat Maren ebenfalls einige Veränderungen durchgemacht. Seit 2019 ist sie mit ihrem Partner Harry Kuhlmann verheiratet, mit dem sie ursprünglich plante, nach Italien auszuwandern. Doch die gesundheitliche Situation von Harrys Eltern und Marens Mutter führte zu einem Umdenken. Stattdessen zog das Paar in das idyllische Eschwege, wo die beiden nun ein Dorfleben inmitten von Fachwerkhäusern genießen. Marens Mutter wohnt jetzt ganz in der Nähe in einem Seniorenheim. "Sie hat viel mehr Abwechslung, und wir sehen uns viel häufiger als früher", erklärte Maren. Sie scheint sehr zufrieden und hat das neue Kapitel in ihrem Leben offenbar mit großer Freude angenommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maren Gilzer, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Kuhlmann und Maren Gilzer 2022

Anzeige Anzeige