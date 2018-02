Da ist eine Freundschaft für die Ewigkeit entstanden! Ende der 1990er-Jahre arbeiteten die Köche Tim Mälzer (47) und Jamie Oliver (42) gemeinsam in einem Restaurant in London. So viele Jahre danach stehen die Männer immer noch in Kontakt, wie Tim Promiflash beim "Kitchen Impossible"-Interviewtag erzählt: "Sobald er in Deutschland ist, sehen wir uns. Wenn ich in England bin, sehen wir uns. Wir telefonieren regelmäßig, unregelmäßig. Wir sind informiert über unsere Leben."