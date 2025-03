Tim Mälzer macht emotionale Erfahrung in einem Seniorenheim

Tim Mälzer (54) hat für die Vox-Sendung "Herbstresidenz" eine eindrückliche Erfahrung gemacht: Der Fernsehkoch verbrachte eine Nacht in einem Seniorenheim in Bernkastel-Kues, um sich in die Situation von Bewohnern hineinzuversetzen. Bereits beim Frühstück sei Tim bewusst geworden, wie eingeschränkt die Selbstbestimmung im Alltag eines solchen Heims sein kann. Besonders beeindruckt habe ihn dabei das fehlende Gefühl, noch selbst Einfluss auf sein eigenes Leben ausüben zu können. "Ich habe meine Persönlichkeit verloren", fasste der 53-Jährige seine Gefühle in einem späteren Gespräch mit dem Pflegeteam zusammen.

Das neue Format widmet sich nicht nur dem Alltag in einem Pflegeheim, sondern verbindet diesen mit einem außergewöhnlichen Ansatz: Zehn Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen werden in der Altenpflege ausgebildet, um den Bewohnern neue Lebensqualität zu ermöglichen. Die Sendung schafft es dabei, mit ergreifenden Szenen von Einsamkeit und Hoffnung einen differenzierten Blick auf die Herausforderungen der Altenpflege zu werfen. Tim Mälzer, der eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Bewohnern, Pflegekräften und den Azubis einnimmt, zeigt dabei auch seine eigenen inneren Konflikte und Gedanken über das Altern und die Themen "Sterben" und "Pflege".

Vor allem das Thema "Sterben" begleitete den TV-Koch seit dem plötzlichen Tod seines Vaters im Jahr 2023 permanent. In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" sprach Tim über diese schmerzhafte Erfahrung: "Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, sehr plötzlich. Ich bin froh, dass er sehr plötzlich verstorben ist, ohne dass es eine Erklärung gibt." Weshalb ihn diese Tatsache so beruhige, gab er auch preis: "Denn ich brauche nicht mal ansatzweise einen Grund suchen, ob man es hätte verhindern können, ob man etwas hätte machen können."

Getty Images Tim Mälzer, September 2024

Getty Images Tim Mälzer bei "2023! Menschen, Bilder, Emotionen"

