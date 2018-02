An Valentinstag postete Anna auf Facebook einen langen Text. "Im Leben passieren manchmal Sachen, mit denen man nicht gerechnet hätte, die die persönliche, kleine Welt auf den Kopf stellen... In diesen Momenten merkt man, was wirklich wichtig ist und ändert die Prioritäten. Aus privaten Gründen bin ich beziehungsweise werde ich in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, mich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen und meine volle Aufmerksamkeit den wichtigsten Sachen widmen", lautete der Post der Blondine. Seither hat Anna kein einziges Bild mehr auf ihren Accounts gepostet. Die Fans spekulierten sofort über ein Liebes-Aus mit dem Bauern.

Jetzt – knapp eine Woche später – meldete sich auch Gerald zum ersten Mal zu Wort. Sein Post heizte die Trennungsgerüchte weiter an: "Mir ging es nicht so gut letzte Woche, doch konnte ich mich am Wochenende gut erholen! Ich habe seit langem wieder Freunde besucht und ein leckeres Wochenende gehabt!", schrieb er unter ein Selfie. Was meint ihr: Sind Gerald und Anna wirklich getrennt? Stimmt in der Umfrage ab!