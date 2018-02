Jetzt meldet sich ihr Liebster zu Wort! Sophia Thomalla (28) hatte von der Place To Be Party in Berlin ein Foto von sich und Sylvie Meis (39) gepostet. Dazu schrieb das tätowierte Model: "Ihr seid raus. Ich habe eine Freundin! Sorry." Dass die schöne Brünette nur scherzt, ist offensichtlich – gerade wurde erst ihre Beziehung mit Rocker Gavin Rossdale (52) offiziell. Und der nimmt "die Affäre" seiner Freundin mit Humor. Das Instagram-Pic kommentierte er mit: "Auf Insta abserviert worden. Das ist so modern."