Diese Beauty ist wohl Sophias Girlcrush! Auf Instagram teilte die Tochter von Simone Thomalla (52) ein sexy Foto von sich in schicker Abendgarderobe mit der niederländischen Schönheit auf dem Schoß. "Ihr seid raus! Ich habe eine Freundin. Sorry!", schrieb der Tattoo-Fan dazu. Zugegeben, diese Traumfrauen würden wohl als Pärchen zahlreiche Männerträume erfüllen! Aber sorry, Jungs: Auch wenn Sylvie nun nach dem Liebesaus mit Charbel Aouad wieder zu haben ist, wird diese Fantasie wohl nicht zur Realität. Erst vor ein paar Tagen wurde nach langen Spekulationen Sophias Beziehung zu US-Rocker Gavin Rossdale (52) dank eines Postings endlich offiziell. Aus diesem Grund scherzt er auch unter dem Schnappschuss der heißen Ladys: "Auf Insta abserviert. Das ist so modern."