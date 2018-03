Was für ein Triumph für Michael Schulte (27): Der Sänger wurde mit seinem Titel "You Let Me Walk Alone" haushoch zum deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest gewählt! Seinen Erfolg hat der Musiker, der sich 2012 bei The Voice of Germany "nur" den dritten Platz erkämpfte, noch nicht ganz realisiert – das verriet er Promiflash wenige Minuten nach seinem Sieg. ”Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwann in den nächsten Tagen der Moment kommt, in dem ich denke: ‘Du meine Güte, wow, jetzt fahre ich wirklich nach Lissabon!’" Am 12. Mai will er dann in der portugiesischen Hauptstadt ganz Europa von seinem Song begeistern.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de