Prinz George (4) ist schon jetzt ein wählerischer Kino-Liebhaber! Der royale Spross von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) hat erst kürzlich angefangen, sich Streifen für Kids anzuschauen – und zeigt jetzt schon, genau wie sein Papa, großes Interesse für Filme. Nun plauderte seine Mama ganz offen aus, was im königlichen TV läuft, wenn der ABC-Schütze fernsieht!

Im Rahmen der BAFTA-Awards traf sich die baldige Dreifach-Mama mit Lee Unkrich – dem Regisseur des Kinderfilms "Coco". Über diese Begegnung hätte sich wahrscheinlich auch ihr Sohnemann tierisch gefreut, denn der Animationsfilm von Pixar zähle zu seinen persönlichen Lieblingen, wie die Daily Mail das Gespräch zusammenfasste. Die 36-Jährige erzählte dem Amerikaner außerdem, dass auch "Paddington" zu den Favoriten des Vierjährigen gehöre.

Allerdings ändert sich der feine Entertainment-Geschmack des Mini-Prinzen auch ziemlich schnell. So berichtete William noch im vergangenen Oktober bei der "Paddington 2"-Premiere gegenüber der Presse am Red Carpet: "Er mag den 'König der Löwen' sehr!" Dank Kate dürfen sich die Royal-Fans nun also über ein Update in Sachen Kinderunterhaltung freuen.

