Für die Kussflaute gab es einen Grund! Daniel Völz (32) hatte in der vergangenen Bachelor-Folge seinen vier verbliebenen Kandidatinnen und deren Familien einen Besuch abgestattet. Dabei sollte er sich nicht nur den Eltern von Carina Spack, Kristina Yantsen, Svenja von Wrese und Janine Christin Wallat vorstellen. Den vier Singleladys winkte danach auch noch ein wenig Zweisamkeit mit dem begehrten Junggesellen. Trotz der verlockenden Möglichkeit ließ sich eine von ihnen die Chance entgehen, den Berliner zu küssen: Janine Christin, mittlerweile Ex-Teilnehmerin. Im Promiflash-Interview verriet sie die Ursache für ihre Zurückhaltung: "Für mich war es ein Grund, weil ich schon vieles wusste, was da vorgefallen ist mit Daniel, dass ich nicht diese Körpernähe haben wollte, so lange ich wirklich weiß, er entscheidet sich für mich. Deswegen war das für mich so tabu." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



