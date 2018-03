Was für ein süßer Throwback-Clip! Rechtzeitig zum zehnten Geburtstag ihrer Twins Emme (10) und Max (10) veröffentlichte Jennifer Lopez (48) ein unglaublich emotionales Video auf ihrem Instagram-Account. Es zeigt einen ganz privaten Rückblick auf Jens Jahre mit den Lopez-Kids – inklusive einer wunderschönen Liebeserklärung! Die Pop-Diva kann offenbar selbst kaum fassen, dass schon so viel Zeit seit der Geburt ihres doppelten Glücks mit Ex-Mann Marc Anthony (49) vergangen ist. Mit was Mama J.Lo ihre Zwillinge nach diesem Clip-Feuerwerk wohl zum nächsten runden Bday überraschen wird?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de