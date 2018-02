Wer hat diese Gerüchte in die Welt gesetzt? In der vergangenen Episode von Der Bachelor musste Janine Christin Wallat (22) den Kampf um das Herz von Daniel Völz aufgeben. Bevor sich die 22-Jährige jedoch die Rosen-Abfuhr abholte, ließ sie noch eine gewaltige Bombe platzen: Liebes-Konkurrentin Kristina Yantsen soll parallel zu ihrer Teilnahme an der Dating-Show mit einem anderen Mann zusammen sein. Inzwischen entschuldigte sich Janine Christin für diese Anschuldigung – doch von wem hatte sie diese Info?

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin 2018

Im Promiflash-Interview nannte die Friseurin keine Namen, aber ließ sich eine Andeutung entlocken: "Ich sage nur so viel: Es war eine der noch im Rennen gebliebenen Kandidatinnen." Das kann nur bedeuten, es war entweder Svenja von Wrese oder Carina Spack – denn nur noch diese zwei Blondinen stehen neben Kristina im Halbfinale des Kuppel-Formats.

RTL Mediengruppe Janine Christin, Svenja, Carina, Jessica, Maxime, Samira, Kristina vor der 6. Nacht der Rosen

Janine Christin selbst bereute inzwischen ihre Aussage auf Instagram: "Ich möchte noch mal etwas klarstellen und mich hier offiziell bei Kristina entschuldigen. Der Vorwurf stand im Raum und ich habe nicht gewusst, ob ich das jetzt glauben soll oder nicht." Nun wisse sie jedoch, dass es nicht richtig gewesen sei, der Tänzerin einen festen Freund anzudichten.

MG RTL D Daniel Völz, "Der Bachelor" 2018

