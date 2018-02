Spielt Kristina Yantsen ein falsches Spiel? Die 24-Jährige hat es fast geschafft – sie ist bei Der Bachelor bis ins Halbfinale gekommen und steht kurz davor, das Herz von Junggeselle Daniel Völz endgültig zu erobern. Doch sucht sie in der Kuppel-Show wirklich nach der großen Liebe? Ihre Ex-Konkurrentin Janine Christin Wallat ist sich sicher: Nein – und setzte gleichzeitig ein pikantes Gerücht in die Welt!

Samira Klampfl, Kristina Yantsen, Janine Christin Wallat und Janina Weschta bei der 4. Rosen-Nacht

Kurz vor ihrem Rosen-Exit schießt Janine Christin wieder giftige Pfeile. Ihr aktuelles Ziel: Kristina! "Ich mag sie so als Menschen, aber es gibt Gerüchte unter uns, dass sie jemanden zu Hause hat", erzählte sie in der Show. "Wenn es wahr ist, ist es unfair, dass sie einem anderen Mädchen die Chance auf eine Rose nimmt", sagte sie. In dem Moment wusste die 22-Jährige noch nicht, dass sie diejenige sein würde, die die Dating-Show nach dem Viertelfinale verlassen muss.

Janine Christin und Carina, Bachelor-Kandidatinnen

In der aktuellen Folge hatte Janine Christin noch eine weitere Bachelor-Lady auf dem Kieker: Carina Spack. Bei ihrem Einzel-Date mit Daniel zog sie über die Blondine her: "Du hast einer Person eine Rose gegeben, die es nicht ernst meint", platzte es aus der Hobby-Sängerin bei der romantischen Bootsfahrt heraus.

Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin 2018

