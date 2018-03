Können die Bachelor-Girls gar nichts dafür? Noch drei Kandidatinnen sind im Rennen um die Gunst von Daniel Völz. Während Svenja von Wrese, Carina Spack und Kristina Yantsen immer noch auf ihr Happy End mit dem Immobilienmakler hoffen, müssen sie sich im Netz ordentlich Hate gefallen lassen. Für Kattia Vides (29), die im vergangenen Jahr ebenfalls die große Liebe in dem Kuppelformat suchte, ist glasklar, wer für diesen Shitstorm verantwortlich ist: "Die können nichts dafür, wie die dargestellt werden. Die meisten sind jetzt zu Hause und machen sich Sorgen, weil viele von euch die einfach haten und sagen, wie böse die sind", schiebt sie in ihrer Instagram-Story RTL die Schuld in die Schuhe.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de