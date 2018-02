Peinlich oder lustig? Gestern flimmerte zum siebten Mal Der Bachelor über die deutschen Mattscheiben. Und den Zuschauern wurde in der Homedates-Episode wieder einmal eine Menge geboten: Neben vielen Tränen und noch mehr Geknutsche sorgte vor allem Kandidatin Carina Spack (21) mit ihrer Venedig-Vietnam-Verwechslung in den letzten Sendeminuten für ungewollte Lacher und teilweise Fassungslosigkeit. Jetzt bezieht die Kuppelshow-Kandidatin selbst Stellung zum Geografie-Fail.

MG RTL D Kandidatin Carina Spack und Bachelor Daniel Völz

Nächste Woche geht es für die Halbfinalistinnen mit Rosenkavalier Daniel Völz (32) nach Vietnam. Bei Carina sorgt das Reiseziel für kurzes Kopfzerbrechen. "Ich musste erst die anderen fragen, wo Vietnam liegt, ich habe erst an Venedig gedacht", erklärt die Recklinghausenerin gegenüber RTL. Für diesen peinlichen Fauxpas erntet die Powerfrau im Netz einen echten Shitstorm. Darum meldet sich die tätowierte Blondine auf Instagram selbst zu ihrer geografischen Unwissenheit zu Wort: "Vietnamesen gibt es auch in Venedig. Seid mal nicht alle päpstlicher als der Papst. Ich kann über mich selbst lachen und das ist die Hauptsache", kommentiert die Fitnessstudiogängerin scherzhaft ein Bild, auf dem Asiaten in einer venezianischen Gondel sitzen.

Instagram / carina_spack Carina Spacks Reaktion auf ihre Venedig-Vietnam-Verwechslung

Neben der Tattoo-Liebhaberin fliegen auch die brünette Tänzerin Kristina Yantsen (24) und die selbstbewusste Make-up-Artistin Svenja von Wrese (22) mit nach Asien. Ob es Carina in Vietnam, obwohl es nicht die norditalienische Lagunenstadt ist, trotzdem gefällt? Das wird die achte "Der Bachelor"-Folge kommende Woche zeigen.

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit Svenja, Jessica, Kristina, Carina und Janine Christin (v.l.)

