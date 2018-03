Buddy-Beef bei Max Giesinger (29) und Mark Forster (34)? Die beiden kämpfen in der neuen Staffel von The Voice Kids als Coaches um die kleinen Talente mit den großen Stimmen. Die Sänger kennen sich bereits seit vielen Jahren und seien richtig gute Freunde geworden, erklärte Max im Promiflash-Interview. Trotzdem gönne er dem Cappy-Träger nicht noch einen Sieg in der Castingshow: "Aber es ist auch schon so eine Art Hassliebe. Für mich gibt’s einfach nichts Schlimmeres, als diese Vorstellung, dass er den Pokal wieder holt. Und ich bin angetreten, um Forster nicht gewinnen zu lassen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de