Jetzt fehlt nur noch die Dritte im Bunde! Charmed-Fans können sich auf eine Neuauflage der US-Erfolgsserie freuen – und haben wahrscheinlich vor allem eine Frage: Welche Schauspielerinnen werden wohl zu den Hexen, die damals Alyssa Milano (45), Holly Marie Combs (44), Shannen Doherty (46) und später auch Rose McGowan (44) verkörperten? Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass Melonie Diaz die älteste der magischen Ladys spielen wird, steht nun fest: Sarah Jeffery hat die Rolle als jüngste Schwester ergattert!

Neilson Barnard/Getty Images for Entertainment Weekly US-Schauspielerin Sarah Jeffery 2017 bei einem Event in West Hollywood

Anzeige

Ebenso neu wie die Darstellerinnen sind auch die Namen der drei Schwestern, die im Reboot Macy, Mel und Madison heißen. Wie Just Jared jetzt berichtete, wird Sarah sich für die zauberhafte TV-Sendung in Madison verwandeln: Die Jüngste des Trios geht gerade erst aufs College und hat zunächst noch keine Ahnung von ihren magischen Fähigkeiten. Erst per Zufall erfährt die quirlige Schönheit dann von ihrer besonderen Gabe. Eine Hexe zu sein, kommt ihr allerdings gar nicht gelegen – schließlich verfolgt Madison zu diesem Zeitpunkt nur eines: Sie möchte in eine ganz bestimmte Studentinnenverbindung aufgenommen werden.

Chelsea Lauren/Getty Images for Mercedes-Benz Schauspielerin Melonie Diaz 2014 in Los Angeles

Anzeige

Sarah hat sich in Hollywood bereits einen kleinen Namen gemacht. Sie erregte vor allem Aufmerksamkeit durch ihre Rolle als Tochter von Jennifer Lopez (48) in der NBC-Serie "Shades of Blue". Was meint ihr – ist Sarah die Richtige für die Rolle? Stimmt darüber in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty & Holly Marie Combs in "Charmed"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de