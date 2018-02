Verteilt sie bald Rosen an alleinstehende Männer? Seit Tagen hält sich ein Gerücht hartnäckig: Sabia Boulahrouz (39) könnte die neue Bachelorette werden. Die Hamburgerin hat TV-Erfahrung und momentan keinen Mann an ihrer Seite – also die perfekten Voraussetzungen für eine Teilnahme an dem Single-Format. Bei der Premiere des Stage-Musicals Mary Poppins bezog Sabia jetzt gegenüber Promiflash Stellung: "Was für ein Kompliment! Aber ich glaube, ich bin nicht so die, die mit den Herren busselt. Das würde nicht zu mir passen."



