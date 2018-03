Nachdem Rosenkavalier Daniel Völz Kandidatin Yeliz Koc in der fünften Folge von Der Bachelor keine Rose überreicht hatte, kassierte er eine Schelle. Laut RTL soll das knallende Folgenfinale nur zu einem geröteten Auge und einer Schwellung geführt haben. Eine Kandidatin, die nicht mit Namen genannt wird, packt gegenüber Bild jetzt allerdings aus: "Yeliz traf ihn mit ihrem Ring am Finger so unglücklich im Gesicht, dass sein Auge nach der Ohrfeige stark anschwoll und blau wurde. Weil es nicht überschminkt werden konnte, wurden die Dreharbeiten sogar für ein, zwei Tage unterbrochen."



