Seit Wochen sucht der Bachelor Daniel Völz nach der ganz großen Liebe im TV. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Welche Lady meint es wirklich ernst und will wirklich sein Herz gewinnen? Carina Spack, Kristina Yantsen und Svenja von Wrese konnten Daniel bisher am meisten überzeugen und stehen heute im Halbfinale der Kuppelshow. Jetzt hat der Berliner erzählt, was er wirklich über seine auserwählten Frauen denkt!

RTL hat vorab einen kurzen Teaser auf die Folge veröffentlicht. Zu sehen ist Daniel, der sich kurz vor der Entscheidung den Kopf über seine Girls zerbricht. "Ich mag Svenjas begeisterungsfähige Art, wie sie sich über jede Situation und auch jede Sache wahnsinnig freuen kann", sagt der Bachelor. Schon in der Vergangenheit gestand er, dass er sich in Svenja verknallt habe. "Andererseits hat sie noch nie einen richtigen Freund gehabt", stellt er fest. Schießt sich die Strahlefrau damit vielleicht ins Abseits?

Mehr Erfahrung hat hingegen Kristina, die regelmäßig für Schmetterlinge in Daniels Bauch gesorgt hat. Sie ist aber auch sehr nahe am Wasser gebaut. "Ich habe viele Tränen gesehen, da frage ich mich, ob die Emotionen vielleicht zu krass sind", urteilt Daniel im Clip. Mit Carina hatte der Autoliebhaber immer eine gute Zeit – trotzdem zweifelt er an ihr: "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei ihr im Herzen angekommen bin." Was glaubt ihr, welche Lady muss heute die Heimreise antreten? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D Svenja von Wrese und Bachelor Daniel Völz beim Dinner am Strand

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen beim Candle-Light-Dinner

MG RTL D Daniel Völz und Carina Spack bei "Der Bachelor" 2018

