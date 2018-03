Verbindet Sophia Wollersheim (30) und Rodrigo Alves (34) mehr, als vier fehlende Rippen? Der Real-Life-Ken und die Ex-Frau von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (66) wurden zuletzt immer häufiger zusammen gesehen. Vor wenigen Wochen feierten die beiden zusammen in Köln eine rauschende Party und zeigten sich sehr verschmust, beinahe flirty, miteinander. Fragt sich nur: Gehen die Beautys jetzt zusammen durch dünn und dünn?

Rodrigo und seine Sophia wurden jetzt gut gelaunt und gertenschlank beim gemeinsamen Abendessen in Los Angeles gesichtet. Während die Blondine in einem blauen Kleidchen mit Chanelkette begeisterte, überzeugte der Barbiemann in einer knallengen, roten Hose mit offener, schwarzer Bluse und Blumenblazer. Trotz der Gefahr sich beim Essen ihre XS-Taillen zu ruinieren, strahlten sie gemeinsam um die Wette.

Ob das mehr als nur Freundschaft ist? Immerhin teilen die beiden ein extravagantes Hobby: Schönheitsoperationen. Der Brasilianer, der sich schon über 60 Mal unters Messer gelegt hat, begleitete die 30-Jährige nach der gemeinsamen Partynacht in Köln sogar zum Beauty-Doc, wo sie sich ihr Augen liften ließ. Und was sagt Bert zu all dem? Dem dürfte das Geturtel völlig egal sein, denn der einstige Bordellbesitzer ist seit Kurzem sehr glücklich mit einer Countrysängerin liiert.

Splash News Rodrigo Alves und Sophia Vegas

Anzeige

Splash News Rodrigo Alves und Sophia Wollersheim in L.A.

Anzeige

Instagram / rodrigoalvesuk Sophia Wollersheim und Rodrigo Alves

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de