Zusammen haben sie acht Rippen weniger – entsteht bei Sophia Wollersheim (30) und Rodrigo Alves (34) dafür eine große Liebe? Die Ex-Dschungelcamperin und der Real-Life-Ken trennen sich zwar von ihren Brustwirbeln, doch umso mehr wachsen die OP-Verrückten zusammen. Der gebürtige Brasilianer besucht die Blondine in Köln. "Ich liebe dich, Rodrigo", offenbart die Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (66) jetzt in ihrer Instagram-Story. Bei einer durchzechten Party-Nacht befummeln sich die beiden immer wieder – was läuft da zwischen Sophia und Rodrigo?