Bert Wollersheim (66) ist wieder in love! Im vergangenen November wurde die Rotlichtlegende noch mit der Erotikdarstellerin Ginger Costello gesichtet und vor Kurzem mit dem Tattoo-Model Catarina Liza in Verbindung gebracht. Jetzt brennt das Herz des Blondschopfes aber doch für eine ganz Andere – nämlich die Countrysängerin Bobby Anne Baker. Bert ist so doll verliebt, dass er sogar vom Heiraten spricht.

Der ehemalige Bordellbesitzer postete auf Instagram ein Foto von seiner Liebsten mit den Worten: "Das ist die Frau, die ich tief in meinem Herzen liebe..." Diese schwärmende Liebesbekundung ergänzte der 66-Jährige mit diversen Hashtags, die seiner Botschaft eine noch tiefere Bedeutung verliehen. "#endloseliebe #achtung #verheiratet #heiratemich #fürimmer," schrieb der Reality-TV-Star. Da muss sich der Düsseldorfer wirklich sehr in die Hamburger Countrysängerin verguckt haben.

Gegenüber Bild bestätigt seine Managerin die Beziehung: "Ja, es ist etwas Ernstes. Sie kennen sich schon länger, fast ein halbes Jahr, haben ihre Liebe aber bis jetzt geheim gehalten. Dass sie jetzt ihre Liebe öffentlich machen, bedeutet viel." Kennengelernt hätten sich die beiden über das Internet. Nicht einmal drei Monate nachdem die Scheidung von seiner Sophia (30) rechtskräftig wurde, ist Bert also nicht mehr alleine. Ob er seine Hashtagversprechungen bald wahr macht, bleibt abzuwarten.

