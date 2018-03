Nacktfoto-Skandal: Teen Mom-Star Farrah Abraham (26) sorgt oft für Schlagzeilen. Vor allem, wenn es um ihre kleine Tochter Sophia geht, muss die junge Mutter einiges einstecken. Ob sie die Kleine im Grundschulalter stark schminkt oder ihr die Haare blondiert – durch seine zweifelhaften Erziehungsmethoden eckt der TV-Star immer wieder an. Jetzt bringt eine besonders pikante Elternbeichte ihre Fans wieder in Rage: Farrah schießt Nacktfotos ihrer neunjährigen Tochter!

In einem Interview mit dem Onlineportal TMZ erzählte die 26-Jährige, dass sie und Sophia sehr frei miteinander umgehen und daher zu Hause häufig nackt herumlaufen. Die Wahl-Texanerin ging aber noch weiter und verriet, dass dabei offenbar auch oft Kameras im Spiel sind. "Wir haben Nacktfotos voneinander auf den Handys, weil wir eine Mutter-Tochter-Crew sind", plauderte sie ganz nebenbei aus. Für Farrah ist das anscheinend total normal, für die Netzgemeinde allerdings nicht. Auf Social-Media erntete der Realitystar dafür einen regelrechten Shitstorm.

Es war ein heftig kritisierter Instagram-Post von Kim Kardashian (37), der Farrah überhaupt erst auf dieses Thema gebracht hatte. Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin hatte ein Oben-ohne-Bild von sich geteilt, dass von ihrer dreijährigen Tochter geknipst wurde – für Farrah ist das absolut in Ordnung!

Emma McIntyre / Getty Images Farrah Abraham bei den MTV Movie Awards 2016

Instagram / farrah__abraham "Teen Mom"-Star Farrah Abraham und ihre Tochter Sophia

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

