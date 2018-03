War die Suchaktion nach der großen Liebe im TV am Ende überflüssig? Als aktueller Bachelor steht Daniel Völz jetzt vor der schwersten Entscheidung eines Rosenkavaliers: Er muss aus seinen zwei Finalistinnen die Richtige wählen. Im besten Fall erwidert seine Auserwählte die Gefühle und die zwei führen eine lange und glückliche Beziehung. In der Vergangenheit des Kuppelformates war dies allerdings eher selten der Fall. Die Junggesellen fanden stattdessen häufig wieder zurück zu ihren Verflossenen – und auch in Daniels Fall wäre das nicht abwegig.

Fünf Jahre war Daniel mit seiner Ex-Freundin zusammen. Wie sehr der Unternehmer unter der Trennung vor sieben Jahren gelitten hatte, machte er in Gesprächen mit seinen Kandidatinnen des Öfteren deutlich. Mit ihr hätte er sogar schon die Familienplanung begonnen, wie Bild den 32-Jährigen zitiert: "Wir hatten uns bereits Babynamen überlegt und darüber nachgedacht, wo wir einmal hinziehen würden." Wie das Magazin weiter berichtet, seien Daniel und seine Verflossene heute gut befreundet. Die Unbekannte soll während der Bachelor-Dreharbeiten auf seinen Vierbeiner aufgepasst haben.

Dass eine aufgewärmte Liebe auch nach der liebestollen Show funktioniert, beweisen Daniels Vorgänger Jan Kralitschka (41) und Leonard Freier (33). Beide trennten sich kurz nach der Vergabe ihrer finalen Rose wieder von ihren Herzdamen und kehrten zu ihren einstigen Lebensgefährtinnen zurück.

