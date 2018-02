2016 suchte Ex-Bachelor Leonard Freier (32) vergeblich nach der großen Liebe im TV. Seit Kurzem ist der Unternehmer wieder mit seiner Jugendliebe Caona zusammen. Gemeinsam hat das Couple eine zweijährige Tochter. Krönt das Pärchen sein Beziehungscomeback nun mit einem Geschwisterchen für die kleine Aurora? ”Klar, Kinder sind was wundervolles, was schönes. Und wir sind auch total glücklich mit unserer Tochter. Aber im Moment nicht! Bei uns hat sich so viel getan, es ist so viel passiert”, erklärte Leo im Interview mit Promiflash.