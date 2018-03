Unglaublich, aber dieser Mann wird heute tatsächlich stolze 50 Jahre alt. Seine Rolle als Agent 007 bewirkt neben Mega-Hype und Kino-Hits am laufenden Band offensichtlich vor allem eines: Dass Daniel Craig beneidenswert jung bleibt. Er könnte doch locker erneut seine kultige Badehosen-Szene aus seinem James Bond-Debüt "Casino Royale" von 2006 drehen. Eines steht fest: Als Geheimagent mit der Lizenz zum Töten hat sich der Engländer in die Herzen von Millionen von Fans gespielt und buhlt in ihren Herzen mit Größen wie Sean Connery (87) oder Roger Moore (†89) um den Platz als beliebtester Bond-Darsteller.



