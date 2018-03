Daniela Katzenberger (31) spaltet mal wieder die Netz-Community! Wie jeden Donnerstag gönnt sich die Katze auch diese Woche eine Folge Germany's next Topmodel und will sich dabei eigentlich nur ein kleines Späßchen erlauben. Auf Instagram postet sie ein Video von sich, während sie herzhaft in ein Rippchen beißt: "Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege immer so Hunger, wenn ich Heidi Klum gucke." Dass Dani nicht nur die Modelgirls, sondern auch sich selbst und ihren Body immer wieder auf die Schippe nimmt, ist eigentlich bekannt. Trotzdem schießen einige Follower gegen die Kultblondine!



