Sie teilt das Leid einiger Germany's next Topmodel-Kandidatinnen! Anne kämpft in der dreizehnten Staffel von Modelmama Heidi Klums (44) Castingshow um den begehrten Titel. Obwohl der Druck in der Sendung eigentlich schon groß genug ist, muss die schüchterne Schönheit aber noch mit etwas anderem kämpfen: der Sehnsucht nach ihrem Freund – und damit ist sie nicht alleine. Nach vier Wochen im Laufsteg-Bootcamp widmete Anne ihrem Liebsten Hwang jetzt eine niedliche Liebeserklärung!

Auf Instagram postete die verliebte 23-Jährige ein süßes Pärchenfoto mit ihrem Angebeteten – zu einem ganz besonderen Anlass: "Ich bin heute seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich weiß, dass er immer hinter mir steht, und kann deshalb weiter mein Bestes geben", kommentierte sie glücklich unter den niedlichen Schnappschuss. Die Entfernung zu ihrem Schatz scheint die Bayerin aber weniger zu belasten, als man denken könnte. Und das hat einen bestimmten Grund: "Da wir eine Fernbeziehung führen, ist es nichts Neues für uns, dass wir uns längere Zeit nicht sehen."

Die beiden Turteltauben trennen nämlich auch ohne TV-Show Tausende Kilometer – Hwang kommt aus Asien! Wie sich die beiden kennengelernt haben, verrät Anne bisher noch nicht. Aber unter diesen Voraussetzungen hat der Schützling von Michael Michalsky (51) ziemlich gute Chancen, in der Modebranche richtig durchzustarten, ohne dass ihr Liebesleben auf der Strecke bleibt.

