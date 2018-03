Die lang ersehnte Oscar-Verleihung steht wieder einmal in den Startlöchern: Heute Nacht wird zum unglaublichen 90. Mal der begehrte Goldjunge für die größten Leistungen im Filmgeschäft verliehen. Neben den Auszeichnungen sind aber auch immer die Outfits der Stars und Sternchen auf dem roten Teppich der wichtigsten Gala des Jahres ein absolutes Highlight: Promiflash zeigt euch noch einmal die fünf schönsten Looks der letzten Jahre!

Kate Hudson

Sie zeigte 2014, dass nicht nur Superhelden Capes tragen können! Kate Hudson (38) stahl mit diesem edlen Outfit in einem cremigen Weiß allen die Show. Das gute Stück entstand unter der Nähnadel von Designerin Donatella Versace (62). Einen Preis durfte sie auf der Bühne damals zwar nicht entgegen nehmen, unvergessen bleibt der Look in der Oscar-Geschichte aber trotzdem.

Sandra Bullok

2010 schritt Schauspielerin Sandra Bullock (53) mit diesem Traum in Silber über den Red Carpet. Die maßgeschneiderte Glanz-Robe bekam der "Gravity"-Star vom New Yorker High-End-Modelabel Marchesa gestellt. Besonderer Hingucker: die gestickten Blumenranken auf dem oberen transparenten Teil des Kleides. Das Outfit brachte Sandra übrigens besonders Glück: In dem Jahr durfte sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin im Film "Blinde Side – Die große Chance" entgegen nehmen.

Jennifer Lawrence

Nur eine konnte das Megakleid von Amy 2013 noch überstrahlen: die damalige Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence (27)! Sie wagte sich in einem besonders extravaganten, schneeweißen Dior-Couture-Dress über den Teppich. Besonders heiß: Das schulterfreie High-Fashion-Teil brachte J.Laws Schulterpartie edel zur Geltung. Warum man sich an ihre Robe so gut erinnert? Als sie ihren Goldjungen entgegen nehmen wollte, knallte sie mitsamt Luxuskleid auf die Award-Treppe.

Amy Adams

Mit diesem unübersehbaren Tüll-Dress stahl Amy Adams (43) 2013 auf dem roten Teppich fast allen anderen Hollywood-Ladys die Show. Die graue Haute-Couture-Robe wurde extra von Oscar de la Renta (✝82) für die rothaarige Schönheit angefertigt. Amy hatte dem Modeschöpfer zur Inspiration ein Foto gesendet, an dem er sich im Schaffensprozess orientierte.

Emma Stone

Im letzten Jahr blieb vor allem der Look von Oscar-Siegerin Emma Stone (29) in Erinnerung: Mit diesem schlichten aber dennoch ausgefallenen Haut-Couture-Kleid von Modeschöpfer Riccardo Tisci (43) durfte der "La La Land"-Star seinen ersten Goldjungen für ihre Hauptrolle in dem Musical-Film entgegennehmen. Aber welches Kleid hat euch am besten gefallen? Stimmt unter dem Artikel ab!

