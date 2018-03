Wird radikal ausgesiebt? In der fünften Woche Germany's next Topmodel müssen sich die Fans wohl von mehreren Kandidatinnen verabschieden. Nach dem Shoot-Out im Fotoshooting packt entweder Trixi (18) oder Karoline die Koffer, danach kämpfen weiterhin 20 Mädels um den Einzug in die nächste Runde. Doch kommen am Ende nur zehn der Girls weiter? Beim Entscheidungswalk droht nämlich der Hälfte der GNTM-Girls das Aus!

Im ProSieben-Vorschauclip erklärt Jennifer (23) die Herausforderung: "Wir laufen immer zu zweit, ein Team gegen das andere Team. Ein Mädchen wird immer wackeln. Sobald man wackelt, ist man quasi schon ein bisschen mit einem Fuß draußen." Keine der Modelanwärterinnen ist also sicher! Jennifers Konkurrentin Pia (22) warnt ebenfalls vor bösen Überraschungen.

Bei Victoria fließen sogar die Tränen, der Druck scheint einfach immens zu sein: "Wir haben alle Angst, dass wir heute unsere Koffer packen und gleich heimfliegen müssen. In einer Sekunde kann der ganze Traum platzen." Im verspielten Pop-Art-Look treten die Meeeedchen vor Chefjurorin Heidi Klum (44), die über das Schicksal von Thomas Hayos und Michael Michalskys Schützlinge entscheidet. Glaubt ihr, dass wirklich die Hälfte gehen muss? Stimmt ab!

Instagram / lania.topmodel.2018 Team Thomas von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / gerda.topmodel.2018 Pia Riegel und Gerda Lewis, Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / victoria.pavlas; Instagram / saipzoe Victoria Pavlas und Zoe Saip, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de