Sie können die Füße nicht mehr stillhalten, denn seit Montag ist es offiziell: Oana Nechiti (30) und ihr Schatz Erich Klann (30) wirbeln auch dieses Jahr bei Let's Dance übers Parkett! Das Traumpaar lässt aber schon vor der großen Auftaktshow am 9. März die Hüften kreisen, wie ein aktueller Instagram-Clip zeigt. Oana und Erich legen zusammen eine spontane Tanzeinlage zu "Time Of My Life" hin – und das im Supermarkt!



