Er meldet sich aus seiner Social-Media-Pause zurück – und das direkt mit einem süßen Pärchenfoto! Die Liebesreunion von Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (25) war die Überraschung im Jahr 2016. Nach einer längeren Auszeit sind die beiden inzwischen schon seit zwei Jahren wieder offiziell ein Paar. Doch eines blieb in den letzten drei Monaten dennoch aus: Der Hunger Games-Star hatte lange Zeit keine verliebten Bilder mehr gepostet – bis jetzt! In der Oscar-Nacht überraschte der Australier nun mit einem seltenen Foto von sich und seiner Liebsten.

Ganz lässig lehnt Liam mit dem Rücken an einem Fenster, während Miley ihm zärtlich die Hand auf die Wange legt und ihn dabei verliebt anhimmelt. Dieser Instagram-Beitrag bedarf keiner weiteren Erklärung mehr: Die zwei sind total vernarrt ineinander! Auch der Schauspieler selbst kommentiert den Schnappschuss nur ganz schlicht mit dem Wort: "scharf". Seine Freundin hält sich in Sachen Pärchenbilder hingegen weniger zurück: Ganze zehn Fotos postete die Sängerin allein in der Nacht von Sonntag auf Montag – und auf jedem Einzelnen strahlt die einstige Skandalnudel bis über beide Ohren!

Liam und Miley lernten sich 2010 bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Mit dir an meiner Seite" kennen und lieben. Danach folgte eine turbulente Beziehung samt Trennungsphase, in der es die "Wrecking Ball"-Interpretin ordentlich krachen ließ. Mittlerweile haben die beiden Turteltauben aber wieder zueinandergefunden und scheinen darüber mehr als glücklich zu sein.

Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Liam Hemsworth beim "SiriusXM set at Super Bowl 50 Radio Row" in San Francisco 2016

Jackson Lee / Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei einer Party in New York

Vivien Killilea/ Getty Images Liam Hemsworth, Elton John und Miley Cyrus

