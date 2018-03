Tausche Würde gegen Bachelor-Glück? Vor wenigen Tagen schockte eine der Kuppel-Kandidatinnen die Fans mit diesen Enthüllungen: Um für den TV-Kampf um das Herz von Daniel Völz ausgewählt zu werden, mussten die Teilnehmerinnen angeblich ein heftiges Casting mit Bikini-Tänzchen und intimen Fragen hinter sich bringen. So schlimm hat Erika Dorodnova (26) ihre Vorauswahl für die Fernsehshow nicht in Erinnerung, verriet sie Promiflash. Auch das halbnackte Herumhüpfen findet die Vorjahres-Finalistin eher harmlos: "Es ist bekannt, dass du an einen warmen Ort fliegst und im Bikini zu sehen bist. Die wollen einfach mal gucken: Wie locker bist du? Kannst du dich bewegen? Aber das ist kein Ausschlusskriterium."



