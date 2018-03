Seit über drei Jahren sind Sarah (26)und Dominic Harrison (26) ein Herz und eine Seele. Wer jetzt aber glaubt, dass beim ersten Treffen der Muskelprotz das Playmate um seinen Finger gewickelt hat, liegt meilenweit daneben. Im "Luxus- & Wellnesshotel madlein" schwelgen die Eltern von Mia Rose in süßen in Erinnerungen und verraten: SO lief die Dating-Phase der beiden tatsächlich ab!



