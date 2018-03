Sie kennt die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen ganz genau! Seit einigen Wochen flimmert die beliebte Castingshow von Modelmama Heidi Klum (44) wieder über die TV-Bildschirme. Eine, die alle angehenden Models auf dem Schirm hat, ist das GNTM-Girl Abigail (20). In ihrem eigenen YouTube-Blog quatscht die Beauty jetzt locker flockig aus dem Backstage-Nähkästchen über ihre Kontrahentinnen. Besonders die etwas unscheinbar wirkende Christina Peno (21) hat es Abi angetan: "Sie ist so ein bisschen tollpatschig, hat auch immer ihre Sachen auf dem Tisch stehen gelassen."



