Am 9. März erfahren die Let's Dance-Promis endlich, neben welchem Tänzer sie in den nächsten Wochen im Trainingssaal schwitzen dürfen. Julia Dietze (37) hat schon jetzt ganz genaue Vorstellungen: Sie würde am liebsten mit Massimo Sinató (37) übers Parkett schweben. In der Vergangenheit wurden den Show-Paaren immer wieder heiße Liebesaffären angedichtet: "Ich hoffe nicht, dass ich jetzt als Ehebrecherin inszeniert werde", witzelte Julia im Interview mit Promiflash. Da muss sich Julia wohl keine Sorgen machen. Denn: Massimo ist total happy mit Ehefrau Rebecca Mir (26)!



