Am Freitag ist es endlich so weit: Let's Dance geht in die elfte Staffel! Dem Beginn der beliebten Tanzshow fiebern nicht nur die Fans entgegen, sondern natürlich auch die Stars selbst, die sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen wollen. Darunter ist auch Julia Dietze (37). Die Schauspielerin, die unter anderem aus dem dritten Fack ju Göhte-Teil bekannt ist, möchte vor Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (36) und Joachim Llambi (53) ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen – und wünscht sich dafür einen ganz bestimmten Lehrer.

Die Auswahl ist groß: So könnte Julia zum Beispiel mit Erich Klann (30) oder Christian Polanc (39) tanzen. Aber die Blondine will einen ganz anderen Partner an ihrer Seite! Auf Instagram wurde ihr die Frage nach ihrem Wunschtrainer jetzt von einem Follower gestellt. "Ich wünsche mir ja Massimo Sinató", lautete die Antwort der 37-Jährigen daraufhin. Die Fans könnten sich aber auch super den blonden Christian vorstellen – das würde optisch so gut passen, meinen viele.

Doch schon im Februar hatte die Aktrice im Promiflash-Interview verraten, dass der heißblütige Italiener auf jeden Fall ihr Favorit wäre. Ein guter Lehrer ist der 37-Jährige definitiv. Schon mehrmals schaffte er es mit seinen Promi-Partnerinnen in die "Let's Dance"-Top 3, mit Sophia Thomalla (28) an seiner Seite gewann er die Show 2010.

MG RTL D / Arya Shirazi Julia Dietze, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Cinamon Red / WENN.com Massimo Sinató, Tänzer

Ian Gavan/Getty Images Julia Dietze bei der Cinema Against Aids Gala in Cap d'antibes

