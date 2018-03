Ist diese süße Liebelei schon wieder vorbei? Hailey Baldwin (21) ist ein junges, schönes Model – kein Wunder, dass sich vor Dating-Angeboten kaum retten kann. Einer ihrer berühmtesten Verflossenen ist Justin Bieber (24). Zuletzt wurde sie auffällig häufig und innig zusammen mit Sänger Shawn Mendes (19) gesichtet. Ihre Fans rätselten aufgeregt: Sind die zwei ein Paar? Jetzt stellte Hailey klar, wie ihr Liebesleben wirklich aussieht.

Ob Hailey 2017 wirklich eine Romanze mit Shawn begonnen hatte oder ob ihre Treffen rein freundschaftlich waren, verriet die Beauty nicht. Aber auf die Frage, ob sie zurzeit jemanden date, betonte Hailey im US Weekly-Interview: "Nein, gerade nicht." Damit steht fest: Die 21-Jährige ist Single. Wenn auch ein Single, der immer wieder gerne Rendezvous hat: "Ich treffe mich mit Leuten und lerne sie kennen. Ich brauche aber immer lange, um mit jemandem so vertraut zu werden, dass ich an ein Date denken kann." Immerhin – Gigi Hadids (22) und Kendall Jenners (22) gute Freundin hat klare Vorstellungen davon, wie ihr Traummann sein soll: "Ich suche jemanden, der lustig ist und mich zum Lachen bringt."

Im Oktober vergangenen Jahres kamen erstmals Gerüchte auf, dass Hailey sich in den zwei Jahre jüngeren Shawn verliebt habe. Sie wurden Händchen haltend auf einer Halloweenparty gesichtet. Als sie dann im Dezember auch in Shawns kanadischer Heimatstadt Toronto erwischt wurden, schien klar zu sein, dass sie sich daten. Anscheinend ein Irrtum.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images / Staff; Craig Barritt / Freier Fotograf / Getty Images Shawn Mendes und Hailey Baldwin

Sean Zanni/ Getty Images Hailey Baldwin, Model

Theo Wargo/ Getty Images Hailey Baldwin bei der amfAR-Gala in New York 2018

Findet ihr es schade, dass Hailey und Shawn kein Paar sind? 309 Stimmen 95 Ja, ich finde, dass die beiden ein tolles Paar abgeben würden 214 Nein, meiner Meinung nach passen die zwei gar nicht zusammen



