Was läuft denn da nun? Shawn Mendes (19) und Hailey Baldwin (21) heizten in der Vergangenheit schon ordentlich die Gerüchteküche an. Immer wieder wurden die Stars gemeinsam gesichtet. Der Liebestratsch wurde von dem 19-Jährigen damals in einem Interview dementiert. Jetzt sind jedoch wieder neue gemeinsame Kuschelbilder aufgetaucht!