War es zu früh oder doch genau der richtige Zeitpunkt? Am vergangenen Mittwoch endete die diesjährige Bachelor-Staffel mit einer romantischen Besonderheit. Daniel Völz (33) überreichte Kristina Yantsen seine letzte Rose mit den Worten "Ich liebe dich" – und löste damit eine Mega-Debatte aus. Beim Deutschen Kosmetikpreis Gloria rechtfertigte er seine Liebeserklärung im Promiflash-Interview: "Dazu muss ich einfach sagen, wenn man was spürt, dann sollte man das auch ausdrücken und ich stehe komplett dazu. In dem Moment, ich musste ihr schildern, dass ich mich in sie verliebt habe und dazu gehört einfach mal 'Ich liebe dich'." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



