Große Liebesoffensive beim Bachelor-Paar! Am Mittwoch überreichte Daniel Völz (33) seine allerletzte Rose an Kristina Yantsen. Mit "Ich liebe dich!" ging er in die Geschichte der Kuppelshow ein – und scheint diese Gefühle jetzt ein weiteres Mal hinausschreien zu wollen: Mit einer romantischen Botschaft greift der Wahlamerikaner tief in die Kitschkiste! "Kristina: Ich liebe dich! Du bist die starke Frau, die ich gesucht habe! Deine Leidenschaft und deine Freude schenkt mir selbst am grauesten Tag die Sonne und bringt mich immer zum Lächeln. Ich liebe dich dafür und bin stolz, dich an meiner Seite zu haben!", schmachtet der 33-Jährige auf Instagram.



